Pétrole : L’EIA prévoit un nouveau record de production en 2018

L’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) a prévu jeudi une production pétrolière record aux Etats-Unis cette année qui sera soutenue par la hausse prévue des extractions de brut au Texas et au Golfe du Mexique. En 2018, la production américaine devrait s’établir à 10,3 millions de barils/jour (mbj), en hausse de 10% par rapport à 2017, et devrait dépasser le record de 9,6 mbj atteint en 1970, selon les chiffres publiés par l’EIA, (acronyme anglais d’Energy Information Administration). Si cette prévision se concrétise, la production de brut des Etats-Unis devrait alors atteindre un plus haut jamais enregistré, tirée par la hausse des extractions dans le Golfe du Mexique, où sept projets pétroliers seraient mis en service avant fin 2019.