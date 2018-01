Niger: cinq soldats tués dans une attaque de Boko Haram

Au moins cinq soldats nigériens ont été tués et "plusieurs autres blessés" mercredi dans une attaque attribuée au groupe terroriste Boko Haram dans le sud-est du Niger, ont rapporté vendredi des médias citant des sources sécuritaires. "Il y a eu des soldats morts et une dizaine de blessés dans cette attaque de Boko Haram à Toummour", une commune de la région de Diffa, a indiqué un responsable des services de sécurité. Une autre source sécuritaire parle d'"au moins 5 soldats tués et un civil".