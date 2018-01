La Turquie déploie des tanks à la frontière avec la Syrie

L'armée turque a déployé neuf tanks à la frontière méridionale de la province du Hatay afin de se préparer à une possible action militaire à Afrin, en Syrie, a rapporté l'agence de presse Anadolu. Se faisant le relais de mesures prises au plus haut niveau, l'armée a informé les soldats à la frontière qu'une possible offensive sur Afrin pourrait avoir lieu "afin de cibler les milices kurdes de Syrie qui s'y trouvent". Jeudi, les forces armées turques ont selon les médias riposté à des attaques des milices kurdes lancées dans le nord de la Syrie.