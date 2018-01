Trois narcotrafiquants appréhendés à Biskra et In Salah

Trois narcotrafiquants ont été appréhendés jeudi à Biskra et In Salah par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et suite à des opérations distinctes menées le 18 janvier 2018, des détachements de l’Armée nationale populaire ont appréhendé trois narcotrafiquants et saisi 1.224 comprimés psychotropes à Biskra et In Salah ", précise la même source.