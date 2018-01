Le pétrole new-yorkais en baisse à 63,18 dollars

Le prix du pétrole new-yorkais reculait à l'ouverture vendredi alors que l'Agence internationale de l'Energie (AIE) a attiré l'attention sur la hausse de la production d'or noir aux Etats-Unis. Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février, la référence américaine, perdait 77 cents en début d'après-midi et s'échangeait à 63,18 dollars sur le New York Mercantile Exchange. Dans son rapport mensuel sur le pétrole publié vendredi, l'AIE prévoit que la production américaine de brut augmentera de 1,35 million de barils par jour (mbj) cette année, pour atteindre "un pic historique au-dessus de 10 mbj. Alors que le baril de pétrole vient tout juste de grimper à son plus haut niveau en trois ans, "on s'inquiète de voir la progression de la production américaine faire dérailler cette remontée des prix", a souligné Gene McGillian de Tradition Energy.