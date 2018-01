Mondial-2026: Trump nuit à la candidature USA-Mexique-Canada

La candidature commune des Etats-Unis, du Mexique et du Canada à l'organisation du Mondial-2026 pourrait être influer négativement par la politique internationale du président Donald Trump, a estimé le président de la Fédération américaine de football et président du comité de candidature, Sunil Gulati. "Cela ne se joue pas seulement sur les stades, les hôtels et tout cela. Ce qui importe aussi, c'est la perception de l'Amérique dans une période difficile pour notre monde", a expliqué Gulati, selon des propos rapportés par la chaîne de télévision ESPN.