D’anciens ambassadeurs américains écrivent à Trump

Des anciens ambassadeurs américains en Afrique ont adressé une lettre au président Donald Trump pour faire part de leur "profonde préoccupation" après les propos injurieux qu’il a tenus sur l’Afrique. "En tant qu'anciens ambassadeurs des Etats-Unis dans 48 pays africains, nous vous écrivons pour exprimer notre profonde préoccupation concernant vos récentes remarques sur les pays africains", lit-on dans la lettre signée par près de 80 diplomates américains. Exhortant, le président Trump à réévaluer sa vision de l’Afrique et de ses citoyens, les diplomates américains ont appelé le chef de la Maison Blanche à "reconnaître les contributions importantes que les Africains et les Afro-Américains ont apportées" aux Etats Unis et à son histoire.