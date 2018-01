L'accord nucléaire iranien n'est pas viable sans les Etats-Unis

L'accord sur le nucléaire iranien ne pourra pas survivre si les Etats-Unis s'en retirent, a affirmé vendredi le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. "Cet accord ne peut pas être mis en oeuvre si l'un des participants décide d'en sortir unilatéralement", a déclaré M. Lavrov au cours d'une conférence de presse au siège des Nations Unies à New York. "Il va se s'effondrer et il n'y aura plus d'accord", a lancé le ministre. Avant d'insister: "je pense que tout le monde comprend cela". Le 12 janvier, le président américain a exigé des Européens qu'ils aident à remédier aux "terribles lacunes" du texte, faute de quoi les Etats-Unis réimposeront les sanctions liées au nucléaire iranien et sortiront alors de facto du pacte conclu en 2015 à Vienne avec les autres grandes puissances (Chine, Russie, France, Allemagne et Royaume-Uni) et l'Iran.