Venezuela: la présidentielle prévue pour le second semestre 2018

L'élection présidentielle au Venezuela devrait avoir lieu au second semestre 2018, selon un brouillon de l'accord des négociations entre le gouvernement et l'opposition. "L'élection présidentielle aura lieu au second semestre" de 2018, selon la première page du texte exhibé par Jorge Rodriguez, principal négociateur du gouvernement, face aux caméras à Saint-Domingue, siège des discussions délocalisées entre les deux camps.