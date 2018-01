Nigeria : nouveaux traitements d’Ebola et de la malaria

Le Nigeria a indiqué vendredi que six médicaments traditionnels à base de plantes ont été élaborés pour traiter la maladie à virus Ebola, la malaria et d'autres maladies à l'issue de recherches fructueuses. Le directeur général de l'Institut national de la recherche et du développement pharmaceutiques (NIPRD), Karniyus Gamaniel, a fait état de ces résultats à Abuja, la capitale du pays. Il a dit que le "NIPRIBOL", une association fixe de plusieurs médicaments, a été élaboré par l'institut pour traiter la maladie à virus Ebola, ajoutant que l'institut avait achevé l'étude de la Phase I.