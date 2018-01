Le Canada fait appel contre les taxes antidumping des Etats-Unis

Le gouvernement canadien a annoncé vendredi avoir fait appel de la décision des Américains d'imposer des taxes antidumping et des droits compensatoires à la fois sur les avions CSeries de Bombardier et sur le bois de construction importés aux Etats-Unis. Cette procédure a été déposée devant le secrétariat de l'Aléna (Accord de libre-échange nord-américain) venant accentuer un peu plus les contentieux commerciaux qui empoisonnent les relations entre les deux pays à seulement quelques jours d'une nouvelle séance de renégociation de cet accord commercial entre le Canada, les Etats-Unis et le Mexique.