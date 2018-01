Algérie Poste lance sa nouvelle plateforme monétique

L'opérateur public Algérie Poste (AP) a procédé samedi à Alger au lancement d'une nouvelle plateforme monétique permettant le paiement en ligne de factures et la recharge de l'ADSL (Internet haut débit fixe) et de l'Internet mobile à travers sa carte électronique Edahabia. La cérémonie de lancement de cette plateforme s'est déroulée en présence de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imane Houda Faraoun, et du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh. Le directeur général d'AP, Abdelkrim Dahmani, a indiqué à la presse avoir conclu des contrats avec les opérateurs publics Algérie Télécom et Mobilis pour la généralisation du paiement en ligne des factures, des recharges téléphoniques et de l'internet (ADSL et mobile) via la carte monétique Edahabia d'AP.