La Côte d'Ivoire perd 200.000 hectares de forêts chaque année

La Côte d'Ivoire est confrontée à une réduction drastique de sa couverture forestière, liée essentiellement à une exploitation anarchique et incontrôlée, a indiqué vendredi à Abidjan le ministre ivoirien des Eaux et forêts, Alain-Richard Donwahi. Selon M. Donwahi, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, perd près de 200.000 hectares de forêts chaque année. "De 16 millions d'hectares de forêts au début du siècle, les superficies résiduelles de forêts représentaient, en 2015, moins de 3,4 millions d'hectares, soit un rythme de dégradation avoisinant 200.000 hectares par an", a-t-il précisé.