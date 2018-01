Syrie: la Turquie a "de facto" lancé une opération terrestre

La Turquie a lancé "de facto" une opération militaire terrestre contre l'enclave d'Afrine, tenue par une milice kurde dans le nord de la Syrie, a affirmé samedi le président turc Recep Tayyip Erdogan. "L'opération Afrine a commencé de facto sur le terrain", a déclaré M. Erdogan durant un discours télévisé, sans plus de détails. "Ensuite, ce sera Manbij", a-t-il ajouté, en référence à une autre ville syrienne sous contrôle kurde située plus à l'est. L'armée turque avait annoncé plus tôt avoir lancé de nouvelles frappes contre la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG) dans le nord de la Syrie, assurant les avoir frappé "en état de légitime défense" en riposte à des tirs dans la région syrienne d'Afrine, une zone sous contrôle de cette milice kurde considérée par Ankara comme une organisation terroriste.