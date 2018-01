Libéria : la présidente sortante appelle la nation à rester unie

La présidente sortante du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a appelé les citoyens à s'unir et à consolider les acquis de la démocratie dans le pays. "Je souhaite que vous chérissiez notre démocratie, y participiez, que vous respectiez et souteniez ses institutions, que vous travailliez ensemble pour relever les défis et que vous soyez fiers de notre succès", a déclaré Mme Sirleaf dans son discours d'adieu prononcé vendredi. Selon elle, le Libéria est devenu "l'une des démocraties les plus enviables d'Afrique", soulignant que "les sceptiques pensaient en 2006", date de sa prise de fonctions, que "la paix retrouvée et le renouveau démocratique au Libéria ne dureraient pas".