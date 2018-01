Algérie-Nigeria : "volonté" de redynamiser les relations bilatérales

L'Algérie et le Nigéria ont exprimé leur "volonté" de redynamiser les relations bilatérales et de "densifier" leur coopération dans les différents domaines, à l'occasion de la séance de travail ayant réuni samedi à Alger, le ministres des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel et son homologue nigérian, Geoffrey Onyeama. "Nous aimerions vraiment renforcer nos relations à tous les plans, notamment en matière de sécurité, de gouvernance, d'économie et d'infrastructures", a indiqué M. Onyeama dans une déclaration à la presse à l'issue de sa réunion avec M. Messahel.