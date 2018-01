La Russie retire ses militaires d'Afrine, en Syrie

Le ministère russe de la Défense a indiqué samedi avoir retiré ses militaires de la ville d'Afrine, au nord-ouest de la Syrie, où la Turquie lance une offensive contre les forces kurdes. Le groupe opérationnel du Centre russe pour la réconciliation des belligérants en Syrie et la police militaire d'Afrine ont été transférés vers Tell-Adjar, dans la zone de désescalade de Tell-Rifat, afin d'empêcher les possibles provocations et dangers, a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué. Parallèlement, le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que Moscou est préoccupé par l'opération militaire turque à Afrine, et qu'il surveille de près l'évolution de la situation. "Nous appelons les parties adverses à faire preuve de retenue,'' a-t-il déclaré.