Treize Syriens fuyant la guerre morts dans une tempête de neige

Au moins 13 Syriens sont morts en tentant de fuir leur pays déchiré par la guerre vers le Liban voisin pendant une tempête de neige, selon un bilan fourni samedi par l'ONU. Jeudi soir, un groupe de Syriens, dont des enfants, a tenté de traverser illégalement la frontière libanaise mais a été surpris par une violente tempête. L'armée et la Défense civile libanaises avaient indiqué vendredi avoir retrouvé les corps de 10 Syriens, dont deux enfants et six femmes. Mais le bilan s'est depuis alourdi.