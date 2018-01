Douze heures de cauchemar dans un hôtel de luxe de Kaboul

L'attaque d'un hôtel de luxe de Kaboul a pris fin dimanche matin après douze heures de résistance de la part du commando armé qui avait avait fait irruption samedi soir en tirant à vue sur les clients et le personnel a affirmé le ministère de l'Intérieur. Cette opération qui n'a toujours pas été revendiquée a fait, selon un bilan très provisoire, six morts - cinq Afghans et une étrangère dont la nationalité n'est pas précisée. "L'attaque est terminée, tous les assaillants ont été tués; 126 personnes ont été secourues dont 41 étrangers", a annoncé le porte-parole du ministère de l'Intérieur Najib Danish qui a parlé de "trois assaillants" au lieu des quatre annoncés depuis le début.