Mme Benghabrit à Londres au Forum Mondial de l'Education

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, prendra part à Londres, au Forum Mondial de l'Education qui se tiendra du 22 au 23 de ce mois, indique dimanche un communiqué du ministère. "Cette rencontre internationale constitue un rendez-vous annuel important réunissant les ministres et les professionnels de l'éducation du monde entier, pour examiner les défis et enjeux du secteur et procéder à l'échange d'expériences en matière de modernisation des programmes éducatifs de la pédagogie et de l'innovation technologique", précise la même source.