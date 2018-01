18 morts dans une attaque contre un hôtel à Kaboul

Au moins 18 personnes, dont 14 étrangers, ont péri dans l'attaque dans la nuit de samedi à dimanche visant un hôtel dans la capitale afghane Kaboul, a déclaré dimanche un porte-parole du ministère de l'Intérieur dans un nouveau bilan. Un précédent bilan faisait état de six morts. "Quatorze étrangers et quatre Afghans ont été tués", a déclaré le porte-parole, Najib Danish, à la chaîne Tolo news, sans préciser les nationalités. L'attentat, qui a duré une douzaine d'heures, a été revendiqué par les talibans. L'attaque d'un hôtel de luxe de Kaboul a pris fin dimanche matin après douze heures de résistance de la part du commando armé qui avait fait irruption samedi soir en tirant à vue sur les clients et le personnel. Un commando s'était introduit dans l'hôtel peu après 21H00 (17H30 GMT), déclenchant une explosion avant d'ouvrir le feu au hasard.