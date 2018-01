Accord Opep-nonOpep: niveau de conformité record

L'Organisation des pays exportateurs du pétrole (Opep) et ses partenaires ont atteint en décembre "un niveau de conformité record" de 129%, avec leurs ajustements de production volontaires, a indiqué dimanche l'Organisation sur son site web. Le Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord Opep- non-Opep (JMMC), qui s'est réuni dimanche à Mascate (Sultanat d'Oman), pour sa 7ème réunion, a annoncé que, "Pour le mois de décembre 2017, l'Opep et les producteurs non membres ont atteint un niveau de conformité record de 129%, le plus élevé depuis le début de la déclaration de coopération, après avoir enregistré d'excellentes performances au cours des derniers mois".