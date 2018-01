Bahreïn: 47 personnes arrêtées pour actes "terroristes"

La police de Bahreïn a annoncé dimanche avoir arrêté 47 personnes soupçonnées d'actes "terroristes", dont des assassinats de "personnalités publiques", et transféré à la justice une liste de 290 suspects et personnes recherchées. Dans un communiqué diffusé par la police de Bahreïn, le ministre de l'Intérieur a indiqué que 47 "agents terroristes" ont été arrêtés et des attaques déjouées dans le pays, dont des projets d'assassinats de "personnalités publiques et de responsables". Le texte ne mentionne pas les dates des arrestations mais précise qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'"une des plus importantes opérations préventives", déclenchée à la suite d'"attaques contre la police" et un incendie dans un oléoduc de Saudi Aramco à Bahreïn en 2017.