Le président somalien nomme un nouveau maire de Mogadiscio

Le président somalien, Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo a nommé dimanche Abdirahman Omar Osman au poste de maire de Mogadiscio et gouverneur de l'administration de Banadir en remplacement à Thabit Abdi Mohamed qui a été maire de la ville pendant neuf mois. "Le président de la République fédérale de Somalie, Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo, sur la recommandation du ministère de l'Intérieur et des Affaires fédérales et après consultation du Premier ministre, a décidé de nommer Abdirahman Omar Osman au poste de maire de Mogadiscio et gouverneur de l'administration de Banadir", la région qui englobe la capitale, selon un communiqué de la présidence.