L'Arabie saoudite annonce une aide au Yémen

L'Arabie saoudite, critiquée notamment en Occident pour son intervention militaire au Yémen, a annoncé lundi une "nouvelle aide humanitaire" de 1,5 milliard de dollars et une opération pour augmenter la capacité des ports du pays en guerre soumis à un blocus. Dans une déclaration, la coalition sous commandement saoudien a également annoncé un pont aérien entre Ryad et la province de Marib (centre du Yémen) avec des vols quotidiens d'avions C130 qui transporteront de l'aide humanitaire. Le texte ajoute que 17 corridors seront établis depuis "six points d'entrée" pour assurer "en toute sécurité" le transport de l'aide "vers des ONG opérant à l'intérieur du Yémen". La coalition précise que le financement de 1,5 milliard de dollars servira à la distribution de secours "via des agences de l'ONU et des organisations internationales".