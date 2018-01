Le Drian : "Nous avons des différends" avec Donald Trump

Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a affirmé lundi que la France a des "différends" avec l'administration américaine du président Donald Trump, notamment en ce qui concerne les dossiers du climat, de l'accord nucléaire iranien et de sa décision de transférer son ambassade en territoire palestinien. "Nous avons des différends avec lui (Trump) sur le climat et sur l’accord nucléaire iranien. Nous avons par ailleurs désapprouvé l’annonce du président Trump sur Jérusalem (al-Qods)", a-t-il déclaré dans un entretien publié par Le Figaro, indiquant que la France doit "mener un dialogue étroit en coulisses". "L’arrivée de Donald Trump aux Etats-Unis est aussi un bouleversement", a-t-il dit. Sur le dossier de l'accord nucléaire iranien, il souligné que la position française "est faite de fermeté et d’équilibre".