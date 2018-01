Crise en Catalogne : la situation se complique davantage

La situation politique en Catalogne tend à se compliquer davantage et la solution à cette crise semble encore loin et incertaine eu égard aux développements de cette question qui divise aussi bien les politiques que la société et qui pourrait avoir des répercussions néfastes sur la Catalogne. Le bras de fer entre indépendantistes catalans et le gouvernement central espagnol ne s’arrête pas. Ce lundi, le nouveau président du parlement catalan, Roger Torrent vient d’annoncer que l’ancien président de la Généralité, Carles Puigdemont est le candidat à la présidence du gouvernement à avoir le plus de soutien de la part des groupes politiques après avoir entamé la semaine dernière, une série de consultations avec les différents groupes politiques.