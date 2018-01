Le FMI : hausse des prévisions de croissance mondiale

Le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la hausse ses prévisions de croissance mondiale pour 2018 et 2019 en indiquant que l’activité économique continue de se raffermir et reflète un dynamisme généralisé de par le monde. Le FMI a relevé ses prévisions de 0,2 point à 3,9% pour cette année et 2019. "La révision reflète une amélioration de la dynamique de croissance et (les résultats) de l'impact attendu des changements de la politique fiscale récemment approuvés aux Etats-Unis", précise le fonds dans sont rapport actualisé sur les perspectives de croissance mondiale publié lundi. Le FMI a également ajusté à la hausse sa prévision pour 2017 de 0,1 point à 3,7%, soutenue par une activité économique inattendue en Europe et en Asie.