Le pétrole new-yorkais à l'équilibre

Le prix du pétrole new-yorkais évoluait à l'équilibre lundi après avoir ouvert en recul, partagé entre un mouvement de consolidation sur les prix et l'optimisme quant à la poursuite d'un accord de limitation de la production pétrolière au-delà de 2018. Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février, dont c'est le dernier jour de cotation, était inchangé par rapport à vendredi à 63,37 dollars sur le New York Mercantile Exchange. L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, a appelé dimanche à une coopération à long terme, "au-delà de 2018", entre les 14 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ceux non membres comme la Russie.