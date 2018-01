Irak : onze éléments de Daech dans la province de Kirkouk

Onze éléments du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) ont été tués lundi pendant une opération dans la région de Hawijah, dans l'ouest de la province de Kirkouk, a rapporté la police locale. Une force conjointe impliquant la police locale et des combattants des milices tribales ont lancé une opération de recherche pour débusquer des éléments de l'EI dans plusieurs villages de la région accidentée de Zab, à l'ouest de la ville de Hawijah, à quelque 230 km au nord de Baghdad, a précisé la même source. "L'opération a pour l'instant permis de tuer onze éléments de l'EI, de saisir une grande quantité d'armes, de munitions et d'explosifs, et de détruire plusieurs tunnels et cachettes de l'EI", a-t-elle ajouté.