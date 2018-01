Le chômage dans le monde en légère hausse en 2018

Les Nations unies affirment que le chômage dans le monde progressera en 2018 avec 192,3 millions de personnes sans emploi, soit 300.000 de plus que l'an dernier, en dépit d'une reprise de l'économie mondiale, selon un rapport publié lundi. "L'économie mondiale ne crée toujours pas suffisamment d'emplois" et "les déficits en matière de travail décent sont encore répandus", a déploré le directeur général de l'Organisation internationale du travail (OIT), Guy Ryder, dans la présentation du rapport sur les tendances de l'emploi dans le monde. La croissance économique mondiale a rebondi en 2017, tirée par des embellies dans toutes les régions, mais avec l'arrivée d'un nombre croissant de personnes sur le marché du travail, "le chômage élevé persistera en 2018", selon les prévisions de l'OIT. En 2019, le nombre de chômeurs devrait augmenter de 1,3 million. D'après les économistes, le taux de chômage mondial devrait rester stable ces deux prochaines années, à hauteur de 5,5% (contre 5,6% en 2017 et 5,5% en 2016).