Le Liban préoccupé par l'offensive turque en Syrie

Le Premier ministre libanais Saad Hariri a discuté lundi avec l'ambassadeur de Turquie au Liban, Cagatay Erciyes, de la récente offensive turque dans la région syrienne d'Afrin. M. Erciyes a effectué une visite à M. Hariri pour l'informer de l'offensive turque, intitulée "opération Rameau d'Olivier", qui a été lancée samedi dans le nord de la Syrie, a déclaré un communiqué du service de presse du Premier ministre. "Cette opération a pour but de sécuriser les frontières turques, et de préserver la sécurité de la Turquie dans une perspective d'auto-défense", a déclaré M. Erciyes selon le communiqué. L'ambassadeur a réaffirmé "le ferme engagement" de la Turquie en faveur de la stabilité, de la sécurité et de la prospérité du Liban, et a déclaré que la Turquie était disposée à travailler à l'amélioration des relations entre les deux pays, selon le communiqué.