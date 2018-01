Grève et manifestation au Tchad

La police tchadienne a indiqué avoir arrêté plus d'une centaine de personnes pour "troubles à l'ordre public et destruction de biens publics" suite à une grève massive des transporteurs et à une manifestation de lycéens qui a donné lieu à des violences, lundi dans la capitale tchadienne N'Djamena. "Nous avons procédé à l'arrestation de 143 personnes dont 64 élèves et 12 membres des syndicats des transporteurs", a indiqué le porte-parole de la police nationale, le colonel Paul Manga. "Ils sont gardés à la coordination de la police judiciaire pour être auditionnés sur le pourquoi de leurs actions, surtout les élèves qui ont déclenché cette manifestation", a-t-il ajouté.