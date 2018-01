RDCongo: Kinshasa et plusieurs grandes villes privées d'Internet

L'Internet était toujours coupé mardi en République démocratique du Congo où les échanges de courriels et sur les réseaux sociaux ont été suspendus sur instruction des autorités dans la nuit de samedi à dimanche quelques heures avant des manifestations interdites, rapportent les médias. Le ministre des Postes et Télécommunications, Emery Okundji, a indiqué lundi soir qu'il était "en réunion avec des opérateurs du secteur", ajoutant que "l'internet sera rétabli dans les prochaines heures". Courriels, réseaux sociaux et SMS étaient indisponibles dans la capitale Kinshasa à 08h30 GMT. Ces services d'Internet étaient également coupé dans les grandes villes (Lubumbashi, Kananga, Kisangani).