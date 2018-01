Pic attendu de la croissance mondiale en 2018

L'économie mondiale va connaître en 2018 un pic de croissance malgré la persistance des risques politiques, a estimé la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) dans son guide annuel sur les risques pays publié mardi. "En 2018, la croissance mondiale pourrait atteindre son climax (prévision de 3,2% par Coface). Dans les pays émergents, la reprise est attendue plus forte (4,6% selon Coface) et surtout plus synchronisée", a précisé la Coface dans son analyse des risques et prévisions sur 160 pays et 13 secteurs rendue publique lors de son colloque annuel organisé à Paris.