Le pétrole new-yorkais ouvre à plus de 64 dollars

Le prix du pétrole new-yorkais montait à l'ouverture mardi, poussé par un vent d'optimisme sur la hausse de la demande mondiale de brut après la publication des prévisions de croissance du FMI. Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en mars, dont c'est le premier jour comme contrat de référence, gagnait 53 cents et s'échangeait à 64,10 dollars sur le New York Mercantile Exchange. Le Fonds monétaire international (FMI) a tablé lundi dans ses dernières prévisions sur une progression de la croissance mondiale de 3,9% cette année et l'an prochain, contre 3,7% initialement prévu pour ces deux années.