Tlemcen : saisie de 31 caméras de surveillance avec accessoires

Les douaniers ont opéré à la gare maritime de Ghazaouet (Tlemcen) la saisie de 31 caméras de surveillance avec ses accessoires, rapporte mardi un communiqué de la cellule de communication de la direction régionale des Douanes. Ce lot de caméras et accessoires a été découvert minutieusement dissimulé à l'intérieur d'un véhicule lors d'une opération de traitement des voyageurs en provenance d'Almeria (Espagne), a-t-on indiqué de même source. Le mis en cause a été arrêté et remis aux services judiciaires concernés pour non déclaration de marchandises sensibles importées, a-t-on ajouté, signalant que la valeur des produits saisis et du véhicule est estimée à 909.000 DA.