Le Canada limite la pêche au crabe pour sauver les baleines noires

La pêche au crabe dans le Golfe Saint-Laurent va être sérieusement encadrée pour protéger les baleines noires, également appelée baleine franche, espèce menacée et décimée par le trafic maritime et les équipements de pêche, a annoncé mardi le gouvernement canadien. La réduction de la quantité de cordage autorisée sur l'eau, un marquage plus précis des bouées et cordages, ou la déclaration obligatoire de la perte de tout équipement de pêche sont les principales mesures prises pour réduire la mortalité des baleines noires tout en responsabilisant les pêcheurs. Ces mesures "contribueront à réduire l'enchevêtrement" des baleines noires dans les filets, cordages et casiers de pêche et à "mieux comprendre les interactions entre les baleines et les engins de pêche", a indiqué le gouvernement dans un communiqué.