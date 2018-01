Indonésie: 10 mois de prison pour apologie du communisme

Un défenseur de l'environnement en Indonésie a été condamné à dix mois de prison pour apologie du communisme, en application d'une loi réprimant sévèrement cette doctrine au coeur d'un des épisodes les plus sombres de l'histoire du pays. Le militant Heri Budiawan, 38 ans, jugé par un tribunal de Banyuwangi, dans l'est de l'île de Java, a été reconnu coupable d'apologie du communisme lors d'une manifestation l'an passé contre l'ouverture d'une mine d'or. Le parquet avait requis sept ans de prison ferme. Au cours du rassemblement, certains manifestants exhibaient des banderoles avec une image du marteau et de la faucille -- symbole du communisme -- et Budiawan avait été désigné comme l'organisateur de l'événement.