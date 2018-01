Hausse de la facture d'importation des laits et sucre en 2017

La facture d'importation des laits et produits laitiers, sucre et légumes secs a connu une hausse durant l'année 2017, a-t-on appris auprès des Douanes. Globalement, la facture d'importation du Groupe des produits alimentaires a augmenté à 8,44 milliards de dollars durant l'année 2017 (contre 8,22 milliards de dollars en 2016), soit une hausse de près de 2,6%, détaille le Centre national de l'information et des statistiques des Douanes (Cnis). Cependant, sur les principaux produits alimentaires, seules les importations des céréales et des viandes ont enregistré une baisse. Ainsi, les céréales (blé dur, tendre...), semoule et farine ont été importées pour un montant de 2,77 milliards de dollars contre 2,81 milliards de dollars, en baisse de 1,34%.