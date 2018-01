Messahel à Addis Abeba pour le Conseil exécutif de l’UA

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, est arrivée ce mercredi dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, en provenance de Davos (Suisse) où il a participé, lundi et mardi, aux travaux du Forum économique mondial. M. Messahel présidera la délégation algérienne aux travaux de la 32ème session du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA) qui se tiendra jeudi et vendredi à Addis Abeba. Cette session sera l’occasion pour les ministres des Affaires étrangères de "procéder à la préparation et à la finalisation des documents devant être soumis aux Chefs d’Etat et de Gouvernement, lors de la 30ème session de la Conférence de l’UA".