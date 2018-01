Le Brent au dessus des 70 dollars à Londres

Les cours de l'or noir divergeaient mercredi en cours d'échanges européens après s'être rapprochés de leurs plus hauts en trois ans la veille. En fin de journée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars valait plus de 70 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 13 cents par rapport à la clôture de mardi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance prenait 16 cents à 64,63 dollars.