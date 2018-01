L'Algérie et la France condamnent l'attentat de Benghazi

L'Algérie a condamné mercredi "avec vigueur" l'attentat terroriste qui a ciblé, la nuit du mardi, des civils dans la ville de Benghazi (est de la Libye), et qui a fait des dizaines de morts et de blessés, tout en réaffirmant la nécessité d'appuyer le processus du dialogue inclusif et de réaliser la réconciliation nationale dans ce pays. Dans une déclaration à l'APS, le porte parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Cherif a indiqué que l'Algérie "condamne avec vigueur l'attentat terroriste sanglant qui a ciblé, la nuit du mardi 23 janvier 2018, des civils dans le quartier d'al-Sleimani dans la ville de Benghazi (est de la Libye), faisant des dizaines de morts et de blessés".

La France a égaleùment condamné l'attentat. "La France se tient aux côtés de la Libye dans la lutte contre le terrorisme et pour la paix et la stabilité", a indiqué mercredi le Quai d’Orsay dans un communiqué. Elle soutient les efforts du représentant spécial du secrétaire général des Nations unies, Ghassan Salamé, a ajouté la même source.