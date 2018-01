La santé des récifs coralliens menacée par les déchets plastiques

Les déchets plastiques abondants dans les océans augmentent fortement le risque de maladie des récifs coralliens déjà affectés par le réchauffement climatique, révèle une étude menée par une équipe scientifique internationale publiée jeudi dans la revue Science. Ces chercheurs ont examiné plus de 120.000 coraux dans 159 récifs notamment en Australie, en Indonésie, en Thaïlande et en Birmanie. "Nous avons constaté que le risque de maladie s'accroît de 4 à 89% quand les coraux sont en contact avec des déchets plastiques", précise Joleah Lamb de l'Université Cornell dans l'Etat de New York, principal auteur de l'étude.