Londres accuse Moscou d'espionner ses infrastructures stratégiques

Londres par la voix de son ministre de la Défense Gavin Williamson accuse Moscou de s'intéresser d'un peu trop près à ses infrastructures stratégiques en vue de créer un "chaos total" en y causant "des milliers et des milliers de morts". Dans un entretien au Daily Telegraph publié jeudi soir, il a affirmé que "la Russie a fait des recherches concernant les réseaux d'approvisionnement électriques qui relient la Grande-Bretagne et l'Europe, laissant penser que Moscou cherche à savoir comment provoquer la panique ou attaquer le pays". Sur un ton alarmiste, il a précisé que "les Russes réfléchissent à comment causer beaucoup de mal à la Grande-Bretagne en dégradant son économie, détruisant ses infrastructures, en faisant des milliers et des milliers de morts, et trouver un élément pour provoquer un chaos total au sein du pays".