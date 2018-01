Sept dangereux terroristes abattus à Khenchela

Sept dangereux terroristes ont été abattus vendredi à Khenchela par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), qui a également récupéré une quantité d'armes et de munitions, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une embuscade tendue dans la zone de El Rakhouche, Commune de Chechar, Wilaya de Khenchela, un détachement de l'ANP a abattu le 26 janvier 2018, sept dangereux terroristes", note la même source. L'opération a permis la récupération de cinq (5) pistolets mitrailleurs de type kalachnikov, un fusil à lunette, un fusil semi-automatique de type Simonov, 14 chargeurs garnis de munition et 4 grenades", précise le communiqué.