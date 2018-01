Syrie: 14 morts dans l'opération militaire turque à Afrine

Au moins 14 personnes ont été tuées et 130 autres blessées lors de l'opération militaire menée par la Turquie contre des forces kurdes dans la province syrienne d'Afrine (nord-ouest), a annoncé vendredi le ministre turc de la Santé, Ahmet Demircan. Il a précisé que le bilan des tués incluait trois soldats turcs et 11 combattants de l'Armée syrienne libre (ASL), une milice locale appuyée par Ankara. Par ailleurs, quelque 130 blessés ont été transportés en Turquie, a ajouté le ministre. Au moins 343 "terroristes" ont été tués depuis le début de l'opération "Rameau d'Olivier" dans la région d'Afrine, a affirmé l'armée turque le même jour. Le 20 janvier, cette dernière a lancé une offensive dans la région d'Afrine afin d'en chasser les Unités de protection du peuple (YPG) en combinant frappes aériennes et troupes au sol.