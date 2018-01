Le Parlement européen dénonce le "flou total" des accords UE-Maroc

Le président de la commission "Commerce international" (INTA) du Parlement européen, Bernd Lange, a dénoncé le " flou total" qui entoure les négociations entre l'Union européenne (UE) et le Maroc sur les accords d'association et de libéralisation, qualifiant de "totalement illégal" le refus de la Commission et du Conseil de rendre public le contenu du mandat de négociations. "Ce que le Conseil (de l'UE) est en train de faire est totalement illégal", a-t-il déclaré lors de l'examen du projet d'avis sur le rapport portant sur l’interprétation et mise en œuvre de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" conclu en 2016. Le Conseil de l'UE a octroyé, le 29 mai 2017, un mandat à la Commission européenne afin de négocier avec le Maroc une modification des accords d'association et de libéralisation. Officiellement, pour se conformer à l'arrêt de la Cour européenne de justice (CJUE) du 21 décembre 2016 qui a conclu que ces accords ne sont pas applicables au Sahara occidental. Mais le contenu du mandat est resté depuis secret.