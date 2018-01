La Finlande élira dimanche son président

Près de 4,5 millions de Finlandais sont appelés aux urnes dimanche pour élire leur futur président de la République. Huit candidats, dont le président sortant Sauli Niinistö, s’affrontent dans le premier tour de la course à la présidentielle 2018. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue dimanche, un deuxième tour se déroulera le 11 février. Plus de 1,5 million Finlandais ont déjà pris part au vote par anticipation qui s’est déroulé du 17 au 23 janvier. Le chef de l'Etat finlandais est élu pour un mandat de 6 ans et le scrutin a lieu, depuis 1994, au suffrage universel direct.