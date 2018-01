Le paludisme, principal problème de la santé en Afrique

L'Union africaine (UA) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont conjointement révélé vendredi que l'épidémie de paludisme demeure toujours le principal problème de la santé en Afrique. Les deux organisations, ainsi que les ministres des pays membres de l'UA et les partenaires mondiaux de la santé, ont exprimé leur inquiétude lors du sommet de haut niveau sur le paludisme tenu vendredi au siège de l'UA à Addis-Abeba, la capitale de l'Ethiopie. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'UA, a annoncé que le paludisme a imposé un défi multidimensionnel aux secteurs de la santé, de l'économie et de la société du continent africain.